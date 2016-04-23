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مواطن يشعل النار فى نفسه بسبب خلافات المصاهرة بالمنيا

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مواطن يشعل النار فى نفسه بسبب خلافات المصاهرة بالمنيا مواطن يشعل النار فى نفسه بسبب خلافات المصاهرة بالمنيا
أشعل صاحب سوبر ماركت النار فى نفسه بسبب خلافات المصاهرة بالمنيا، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد تلقيه إخطاراً من مستشفى المنيا العام بوصول "بلال .م"،27 سنة صاحب سوبر ماركت من إحدى قرى مركز المنيا مصاب بحروق نارية بأنحاء متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيقه، اتهم والدة زوجته "صفاء.ت" 45 سنه ربة منزل وزوجها "رمضان .ع"52 سنة خباز بقيامها بإلقاء مادة البنزين على أخيه، وإشعال النيران به بسبب خلافات زوجية.

وتم ضبط والدة الزوجة وبمواجهتها، أقرت وجود خلافات مصاهرة بينهم قام على أثرها زوج ابنتها بإشعال النيران بنفسه محدثاً إصابته وبإجراء التحريات من خلال فريق بحث بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، تبين قيام صاحب السوبر ماركت بإشعال النار في نفسه، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.


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