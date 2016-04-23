بالصور..شرطة المسطحات تواصل البحث عن جثمان طالب غرق فى ترعة القاصد بطنطا

تواصل شرطة المسطحات المائية بالغربية برئاسة اللواء طارق العباسى مدير الحماية المدنية، وبحضور مباحث ثان طنطا وقيادات أمن الغربية البحث عن جثمان طالب ثانوى صناعى لقى مصرعه غرقاً فى مياه ترعة القاصد، مستخدمين الغطاسين وكشافات الضوء.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى وسكان منطقة المرشحة الكائنة على كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا، يؤكد غرق شاب وتجمع المئات من الأهالى وأصدقاؤه للبحث عنه.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بالغربية ومباحث قسم ثان طنطا وشرطة المسطحات المائية والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا وأفراد الإنقاذ النهري برئاسة اللواء طارق العباسى مدير الحماية المدنية لمكان البلاغ.

وبعد التحريات، تبين غرق "محمود أحمد رزق" 18 سنة مقيم بمنطقة كفرة الخادم ثان طنطا، طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى، بعدما نزل فى مياه الترعة للاستحمام، وجرفه التيار، ولم يظهر على سطح الماء، وتم العثور على ملابسه ومتعلقاته الشخصية.

وما زالت قوات الإنقاذ النهرى تواصل البحث عن الجثمان بإشراف قيادات أمن الغربية، وسط تجمع المئات من الأهالى وأصدقاء الغريق.

مصرع طالب غرقا فى ترعة القاصد بطنطا بالغربية