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حبس تاجر مخدرات لحيازته 4500 قرص مخدر بالجيزه

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حبس تاجر مخدرات لحيازته 4500 قرص مخدر بالجيزه حبس تاجر مخدرات لحيازته 4500 قرص مخدر بالجيزه
أمرت نيابة إمبابة ومركز كرداسة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من الأقراص المخدرة تبلغ 4500 قرص.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، كما إعترف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته والمقدر بــ20 ألف جنيه حصيلة بيع المواد المخدرة .

كانت قد وردت معلومات للنقيب محمد الصعيدى، معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد اتجار "م.ن" عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائه. وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته 4500 قرص مخدر ومبلغ 20 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف أمام المقدم على عبد الكريم، رئيس مباحث منشأة القناطر، بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، والمبلغ المالى حصيلة ترويجه الأقراص على عملائه. فحرر محضر بالواقعة وأُخطر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


>ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و2500 علبة أقراص مخدرة فى قنا

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