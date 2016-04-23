مقتل وإصابة خمسة جنود ليبيين جراء انفجار سيارة شرق بنغازى

>لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب أربعة آخرون، مساء أمس الجمعة، جراء انفجار سيارة على الطريق العام بمنطقة بودزيرة شرق بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة فاديا البرغثى، فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المستشفى استقبل مساء أمس جثمان الجندى حامد السنوسى واربعة جرحى ، جراء انفجار سيارة بمنطقة بودزيرة شرق بنغازى.

وأضافت البرغثى أن جثمان السنوسى تم وضعه بثلاجة المستشفى لعرضه غدا على الطب الشرعى، لافتة أن الجرحى إصابتهم متفاوتة قدمت لهم الإسعافات الأولية غادر احدهما المستشفى وهنا ثلاثة آخرون تحت الملاحظة الطبية.

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