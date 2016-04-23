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دورة تدريبية عن الآثار بمنطقة سيناء 26 أبريل الجارى

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دورة تدريبية عن الآثار بمنطقة سيناء 26 أبريل الجارى دورة تدريبية عن الآثار بمنطقة سيناء 26 أبريل الجارى
ينظم مصطفى محمد نور الدين، مدير منطقة سرابيط الخادم بجنوب سيناء، بإشراف حسام الدين غديه- مدير منطقة آثار جنوب سيناء دورة التدريبية بمناسبة عيد تحرير سيناء بعنوان "الآثار ودورها فى التنمية الشاملة بسيناء"، وذلك فى الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ أبريل الجارى، بحضور عدد من ممثلى وزارة الآثار وأساتذة الآثار بسيناء وممثل لمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تناقش الندوة العديد من الأمور المتعلقة بالآثار الكائنة أرض جنوب سيناء وكيفية الاعتناء بها، وإبراز قيمتها الأثرية والتاريخية وكيفية استغلالها سياحيا، مع عرض بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة بالمنطقة.

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