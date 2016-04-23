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مسئول ليبيى يقترح اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى بشأن وقف تدفق المهاجرين

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مسئول ليبيى يقترح اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى بشأن وقف تدفق المهاجرين مسئول ليبيى يقترح اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى بشأن وقف تدفق المهاجرين

>اقترح نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى أحمد عمر معيتيق أمس الجمعة اثناء زيارة لإيطاليا، أن يتفاوض الاتحاد الأوروبى مع ليبيا على اتفاق شبيه بالاتفاق المبرم منتصف مارس بين الاتحاد وتركيا لوقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

وجاء فى بيان للخارجية الايطالية "طلب نائب الرئيس ان يتم التوصل الى اتفاق بين الاتحاد الاوروبى وليبيا على غرار الاتفاق بين الاتحاد الاوروبى وتركيا"، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب الاتفاق المبرم فى 18 مارس ببروكسل اتفق الاتحاد الأوروبى وتركيا على إعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية، إلى تركيا بمن فيهم طالبو اللجوء، وفى المقابل قبل الأوروبيون، بشروط، منح تركيا مساعدة مالية جديدة.

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