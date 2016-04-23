هيئة قناة السويس تنهى استعدادها للمؤتمر السنوى الثالث لأمراض القلب

أعلن الأستاذ الدكتور صفوت الرفاعى مدير مستشفى هيئة قناة السويس ورئيس المؤتمر السنوى الثالث لأمراض القلب أنه سيقام تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المؤتمر الثالث لأمراض القلب بالقاهرة فى الفترة من 27 إلى 29 من شهر أبريل الحالى.

وأضاف الرفاعى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض لورش عمل خاصة بالموجات الصوتية على القلب وإنعاش القلب وأساسيات رسم القلب وأساسيات القسطرة باستخدام المحاكى وورشة عمل الأنسولين وورشة عمل للصيدلة الإكلينيكية والتغذية السليمة لمرضى القلب .

وأشار الرفاعى إلى أنه خلال المؤتمر سيتم تكريم أربعة من أساتذة القلب الذين أثروا تخصص القلب فى مصر علما وبحثا وسيتم اختيار بحث من 20 بحثا مقدمة للتحكيم وجائزة قيمة للفائز للسفر لحضور مؤتمر دولى بأوروبا على نفقة المؤتمر .

ويشمل اليوم الأول من افتتاح المؤتمر كلمة افتتاحية ومحاضرات علمية متميزة والحديث فى علاج أمراض القلب والشرايين التاجية وقسطرة القلب والمنظمات لاضطرابات كهربية القلب وضعف عضلة القلب والسكر والضغط والكلى وتأثر شرايين وعضلة القلب يحاضر بها نخبة من أكبر أساتذة القلب والسكر بمصر وكذلك عدد من الخبراء والأساتذة الأجانب من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وعلى التوازى ورشة عمل للمبتدئين فى مجال قسطرة القلب والشرايين بواسطة محاكى (سيميليتور) لأول مرة فى مصر.

ويشمل اليوم الثانى الخميس ورش عمل مميزة وتشمل سيميليتور قسطرة القلب والشرايين للمتخصصين لأول مرة بمصر وكهربية القلب ورسم القلب ومنظمات كهربية القلب والإنعاش القلبى والرئوى وجهاز التشخيص المبكر لتصلب الشرايينـوقياس الضغط المركزى الغير تداخلى، ولأول مرة فى مصر والشرق الأوسط وأساسيات قياس الضغط وعلى التوازى 4 محاضرات متخصصة للزملاء الصيادلة ويحاضر فيها نخبة من أساتذة كليات الصيدلة القاهرة عين شمس-قناة السويس بالتنسيق مع نقيب صيادلة الإسماعيلية والأستاذ بجامعة قناة السويس ومحاضرات للفنيين والتمريض فى مجال القلب والقسطرة وحفل عشاء فاخر على شرف الحضور.

ويشمل يوم الجمعة 29 العودة لموطن المؤتمر الأصلى الاسماعيلية وسيكون فى استقبال ضيوف المؤتمر الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة وعلى هامش ذلك سيتم تنظيم رحلة بحرية فى قناة السويس الجديدة يتبعها غذاء على شاطئ قناة السويس وعودة الضيوف من خارج الإسماعيلية للقاهرة باتوبيسات المؤتمر .

>الجدير بالذكر أن الأستاذة الدكتورة جميلة نصار تتولى نائب رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية وطارق حسانين مقرر إعلام المؤتمر ونواب رئيس المؤتمر الدكتور حازم خميس والدكتورة هيام الدمنهورى ورغدة الشاذلى المنسقة بين الشركة المنظمة والمشاركين فى المؤتمر لتسهيل إجراءات الحجز فى المؤتمر وكذلك المشاركة فى تقديم المكرمين .

- الرئيس السيسى يطالب بمواصلة جهود تطوير هيئة قناة السويس