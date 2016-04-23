ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المارة وتروط فى قتل مهندس بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تحت اشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المارة.

تبين ضبط "حسن ع. ح.غ" 24 سنة، ومازال البحث جار عن 3 بقية التشكيل العصابى، المتهمين بقتل "سمير عبد الفتاح أحمد الجندى" 30 سنه مهندس زراعى، مقيم بقرية سريوة الكبرى التابعة لمركز بيلا، والذى عُثر على جثته، مصابًا بطلقات نارية يوم 8 أبريل من الشهر الجارى، على طريق "بيلا - كفر الشيخ"، بعد محاولة لسرقة سيارته التى كان يوجد بها 27 ألف جنيه وهاتفه المحمول، ولم يتمكن التشكيل العصابى سرقتها لتخوفهم من القاء القبض عليهم عقب إطلاق أعيرة نارية على المتهم

وكان اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، ومأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بمقتل سمير عبد الفتاح أحمد الجندى مهندس زراعى، 30سنة، ومقيم بقرية سريوة الكبرى التابعة لمركز بيلا، أثناء قيادته لسيارته الملاكى ليلًا، فى طريق عودته إلى منزله بهدف السرقة، وعُثر عليه جثة هامدة.

انتقلت قوة من مباحث مديرية كفر الشيخ برئاسة العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ورئيس مباحث مركز بيلا إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الجثة ملقاة على الطريق بجوار السيارة، وبها عدة إصابات، بسبب قيام مجهولين بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله ولاذوا بالفرار.

كلف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى تشكيل فريق من البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، لسرعة ضبط الجناة، وتحرر محضر الازم، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيق.

وأعد اللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية خطة للتصل للجناة من خلال اجراء التحريات خطوط سير المجنى عليه، حيث تبين أنه كان يتحرك يوم الواقعة بين محافظتى كفر الشيخ والدقهلية، كما تم فحص مكاتب مستأجرى السيارات فى نطاق المحافظتين، وكذلك فحص سجلات العناصر المشهور عنها ارتكاب مثل هذه الحوادث.

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "حسن. ع. ح.غ" 24 سنه، مقيم بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، سبق اتهامه فى 3 قضايا، سلاح نارى، ضرب إكراه على توقيع،آخرها القضية رقم 2510 لسنة 2013، تم القاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف ببقية التشكيل العصابى المخصص سرقات وهم "عبد الله م. غ" 30 سنه، بكالوريوس خدمة اجتماعية، سبق اتهامه فى 3 قضايا، و"عاصم ر. ا" 33سنة،سبق اتهامه فى 6 قضايا (سلاح نارى، ومخدرات) آخرها القضية رقم 1769 لسنة 2015 جنايات مركز بيلا (سلاح ناري)، و"السيد ا. ب" 30سنه عاطل، مقيم بالمنشأة الكبرى بالمحلة الكبرى، سبق اتهامه فى قضيتين، خطف ومخدرات "هارب"، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وهو عبارة عن بندقية إلى وبندقية خرطوش تركى الصنع.

وقال المتهم والملقى القبض عليه فى أقواله، أن التشكيل العصابى استأجر إحدى السيارات ملاكى الغربية هيواندى النتر، لإستخدامها فى انجاز مهمتهم، مضيفاً أنهم رصدوا سيارة المجنى عليه على الطريق ليلاً، من بلقاس بالدقهلية، وتتبعوه حتى منطقة الحادث على طريق بيلا فى كفر الشيخ، وطاردوه وضيقوا عليه، حتى توقفت السيارة، وأثناء محاولتهم إنزاله من السيارة بالقوة، حاول مقاومتهم، بإخراج شيء من طيات ملابسه، فظنوه سلاحًا ناريًا، فبادروه بإطلاق أعيرة نارية صوبه أردته قتيلاً فى الحال.

وأضاف المتهم، أنهم فروا هاربين، ولم يتمكنوا من سرقة السيارة ولا محتوياتها، حتى القى القبض عليه، تحرر المحضر الازم وجارى العرض على النيابة العامة .

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