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مصرع سيدة وإصابة زوجها فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالفيوم

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مصرع سيدة وإصابة زوجها فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالفيوم مصرع سيدة وإصابة زوجها فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالفيوم
لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بطريق "القاهرة - أسيوط" الغربى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً بمصرع سيدة تدعى "ليلى ع ع" 45 سنة ربة منزل وإصابة زوجها "لطفى م ع"، وتبين أن الثانى كان يقود دراجة بخارية وبصحبته زوجته واصطدم بسيارة نقل بطريق "القاهرة / أسيوط" الغربى، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة النقل، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 9777 لسنة 2016 إدارى مركز طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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