مصرع طالب غرقا فى ترعة القاصد بطنطا بالغربية

لقى شاب مصرعه غرقا فى ترعة القاصد بحي ثان مدينة طنطا، منطقة المرشحة بعدما جرفته المياه أمام بوابات القنطرة ويدعي "محمود أحمد رزق" 18 سنة مقيم بمنطقة كفرة الخادم ثان طنطا ، طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى .

كان اللواء نبيل عبد الفتاح قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى وسكان منطقة المرشحة الكائنة على كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا ، يؤكد غرق شاب فى مياه البحر ، وتجمع المئات من الأهالى وأصدقاؤه للبحث عنه.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية بالغربية ، ومباحث قسم ثان طنطا ، وشرطة المسطحات المائية ، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا وأفراد الإنقاذ النهري برئاسة اللواء طارق العباسي مدير الحماية المدنية .

وتبين أن المذكور نزل الترعة للاستحمام ، وجرفه التيار ، وعثرت الأجهزة الأمنية علي ملابس الغريق بجوار البحر ، وبسؤال أصدقائه أكدوا انه نزل البحر للاستحمام ، واللعب ولكن التيار جرفه واختفى ولم يظهر على سطح الماء.

بدأت قوات الإنقاذ النهري ، في البحث ، للعثور عليه ونشل الجثمان ، وما زالت عمليات البحث جارية بإشراف قيادات أمن الغربية ، وسط تجمع المئات من الأهالي، و أصدقاء الغريق .

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