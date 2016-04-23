ضبط صاحب مخبز لبيعه 3 طن دقيق بالسوق السوداء بالقاهرة

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 3 طن دقيق من أموال الدعم وبيعها بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب مخبز بنطاق دائرة قسم شرطة باب الشعرية بالاستيلاء على أموال الدعم، من خلال إخترق منظومة الخبز، وإثبات عمليات بيع وهمية

وعقب تقنين الاجراءات اللازمة، داهمت مجموعة عمل من ضباط الادارة المكان المتحرى عنه واسفر ذلك عن ضبط مسئول المخبز وتبين من الفحص استيلائه على 3 طن و357 كيلو دقيق مدعم وبيعها بالسوق السوداء وتم تحرير المحضر اللازم .

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