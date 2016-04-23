ضبط 3 بنادق آليه وذخيرة من المستخدمة فى اشتباكات قرية الدير الغربى بقنا

قامت قوات الأمن التابعه لمديرية أمن قنا بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، واللواء أشرف عبدا لله مفتش الأمن العام بعمليات تمشيط لضبط الأسلحة النارية، التى استخدمت فى مشاجرة بين عائلتى "العنابرة "و"على"، والتى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 8 أخرين بسبب خلافات الجيرة.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً يفيد نشوب اشتباكات مسلحة بين عائلتى "العنابرة" و"على" بقرية الدير الغربى بسبب خلافات الجيرة صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 أخرين ما بين طلقات نارية وجروح وكدمات، وانتقلت قوة أمنية بقيادة العميد أيمن فتحى رئيس المباحث الجنائية إلى القرية، وتم فرض السيطرة على الاشتباكات.

وكانت مستشفى قنا العام قد استقبلت جثة "حمد الله مصطفى محمد عبد العظيم" 27 سنة مزارع مصاب بطلق نارى، كما استقبلت مصطفى كامل كامل 18 سنة، و دعاء حسين جابر 20 سنة، وعلوية جهلان ذكى 27 سنة، أحمد عبد السميع، وفوزية أحمد، ونعيمه على، وعبيد حسن، وعبده محمد مصابين بطلقات نارية وجروح وكدمات.

وفرضت القوات كردون أمنى بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات، وتم القبض على 5 من المتهمين فى تبادل اطلاق النيران، كما تم ضبط كمية من الأسلحة النارية بلغت 3 بنادق آلية وخزائن وذخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

أمن قنا يسيطر على اشتباكات قرية الدير الغربى ويلقى القبض على 5 من المتهمين

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