"جنايات القاهرة" تنظر محاكمة 23 متهما بـ"أحداث السفارة الأمريكية"..اليوم

تنظر، اليوم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 متهمًا فى اتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التى وقعت فى 22 يوليو 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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