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بالفيديو - هامبورج يعود لطريق الانتصارات بالفوز على بريمن

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بالفيديو - هامبورج يعود لطريق الانتصارات بالفوز على بريمن بالفيديو - هامبورج يعود لطريق الانتصارات بالفوز على بريمن

(إفي): فاز هامبورج يوم السبت على ضيفه فيردر بريمن بهدفين لواحد في الجولة الـ31 بالدوري الألماني بالمباراة التي احتضنها ملعب آيمتيش آرينا.

وكان أصحاب الأرض هم أصحاب المبادرة عبر بيير ميشيل لاسوجا (ق5) الذي سجل بنفسه الهدف الثاني (ق32).

وأهدر البيرواني كلاوديو بيتزارو فرصة تقليص النتيجة (ق57) بعد فشله في التسجيل من ركلة جزاء.

وسجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب أنتوني ايجا قبل حوالي نصف ساعة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة (ق65).

بهذه الطريقة يعود هامبورج لطريق الانتصارات مجددا بعد خسارته في أخر مباراتين من بروسيا دورتموند ودارم شتات ليحتل منتصف الجدول برصيد 37 نقطة.

من ناحيته تأزم موقف فيرد بريمن حيث تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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