احذر يا نني – هنري يحث أرسنال على ضم نجم وسط ليستر سيتي

يرى الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال أن مواطنه نجولو كانتي لاعب ارتكاز ليستر سيتي هو أحد الحلقات المفقودة لإعادة النادي اللندني لمنصات التتويج.

أرسنال خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات للمرة الأولى منذ 3 سنوات وخرجت الجماهير لتنتقد المدرب أرسين فينجر وتطالب برحيله، كما عزفت عن حضور المباريات في ملعب الإمارات.

وقال هنري في لقاء مع قناة سكاي سبورتس: "يبدو أن أرسنال يستطيع فعلها، وينبغي عليه أن ينهي الدوري ضمن الأربعة الكبار، لكن يجب التفكير في الموسم المقبل منذ الآن".

وأكمل اللاعب الفرنسي: "لو استمر أليكسيس سانشيز في تقديم المستوى الذي ظهر به مؤخرا، ولدينا ميسوت أوزيل يتولى أمر صناعة الأهداف مثلما يفعل منذ بداية الموسم، ستبدأ عندها في التفكير ماذا لو لديك مهاجما يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص؟ بالإضافة لقيام لاعب مثل نجولو كانتي بشغل مركز محور الارتكاز في المنتصف، عندها سيكون لديك العديد من الأسامي المميزة على أرض الملعب".

وأتم: "ارتبطنا أيضا بالتعاقد مع رياض محرز، سيكون صيفا شاقا لأرسين فينجر إذ يتوجب عليه إعادة الحماس للمشجعين وإعطائهم شيئا يجعلهم متشوقين للموسم الجديد".

قدوم كانتي في حالة تحققه قد يشكل خطرا على النجم المصري محمد النني المحترف في صفوف أرسنال والذي يلعب في نفس مركز النجم الفرنسي المطارد من كل فرق أوروبا بعد أداءه المميز هذا الموسم وتصدره لترتيب قاطعي الكرات في الدوريات الخمس الكبرى بـ105 مرة، بالإضافة إلى أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني فقط.

ودخل كانتي في التشكيل المثالي للاعبين الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان أرسنال قد فاز على وست بروميتش بهدفين دو رد بعد تعادلين مخيبين للآمال مع كريستال بالاس ووست هام أنهيا آماله في الفوز بالدوري.