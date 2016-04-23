حنان الخضر تسجل أغاني المسلسل التاريخي "سمرقند"

شاركت الفنانة المغربية "حنان لخضر" أول أمس متتبعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" و "الإنستغرام" أولى صور عملها من داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغاني الخاصة بمسلسل "سمرقند" التاريخي، الذي تُشارك فيه بدور غنائي.

المسلسل التاريخي "سمرقند" تم تصويره في الأردن، ويعرف مشاركة أسماء مهمة في التمثيل والدراما العربية مثل : عابد فهد و أمل بشوشة و يوسف الخال و ميساء مغربي و هو من إخراج إياد الخزوز .

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