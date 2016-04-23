بالفيديو..بعد خطوبتها...هبة مجدي تغني للأطفال

طرحت شركة "الجذور" للإنتاج الفني الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد "فص ملح وداخ"، والتي حملت أسم "كله يغني"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، في العمل الذي تم طرحه بدور العرض السينمائي يوم الثلاثاء الماضي في مصر وعدد كبير من الدول العربية.

وقامت هبة مجدي بغناء الأغنية، التي أهدتها للأطفال بداخل أحداث العمل، حيث ظهرت بشكل أكثر جمالاً وأناقة لتعبر عن مدى إحساسها الصادق في أول عمل غنائي يجمعها بالأطفال،وسط حاله من الإعجاب من جانب محبي الفنانة الشابة، وبطلة العمل الاجتماعي الكوميدي.

"كله يغني" يشهدتعاون مميز بين هبة مجدي والشاعر عوض بدوي الذي كتب الأغنية، بالإضافة لتعاونها القوي مع الملحن عزيز الشافعي.

فيلم "فص ملح وداخ" بطولة عمرو عبد الجليل وهبة مجدي، وصفية العمري، جهاد سعد، إنعام سالوسة، وعبد الرحمن أبو زهرة وحمدي المرغني، ويزو، مصطفى أبو سريع، أمجد عابد، عمرو عمروسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف كريم مؤمن السباعي، ومن إخراج تامر بسيوني،وإنتاج أيمن يوسف وشركة "الجذور" للإنتاج السينمائي لمالكيها أيمن يوسف ومحمد يوسف.

وكانت هبة مجدي قد احتفلت بخطوبتها منذ شهور على المطرب محمد حسن على خشبة المسرح القومي بحضور النجم يحي الفخراني في عرضه المسرحي"ألف ليلة وليلة".

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