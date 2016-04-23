أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو ...أسماء لمنور تنصح الفنانات بالابتعاد عن التباهي

Google+ Print

السبت 23-04-2016 (All day)

نصحت الفنانة المغربية أسماء لمنور الفنانات المغربيات إلى الابتعاد عن الصراعات والتباهي باستخدام الحقائب اليدوية والطائرات والملابس متناسين أن جلهم قادم من الأحياء الشعبية. وأضافت "إتقوا الله في الناس فهناك من لم يجد حتى قوت يومه".

وأضافت أن نجاح الأغنية المغربية وبروزها على مستوى العالم العربي أقل من عدد المشاكل الموجودة" وتجنبت أسماء لمنور ذكر أسماء الفنانات اللاتي أشارت إليهن بالرغم من محاولات المذيعة لكن دون جدوى، وتحدثت أسماء بدبلوماسية رائعة إذ عاتبت الفنانات ونصحتهم بالاهتمام أكثر بفنهن والحفاظ على أخلاقيات المهنة بدل اختلاق المشاكل.وهو الأمر الذي تسعى إليه في حياتها العملية حيث قالت " إذا بحثتم في مشواري ستجدون صفر مشاكل".

يذكر انه بعد هذا اللقاء علق البعض على أن الحديث الدائر كان يخص بالأساس الصراع الدائر بين "ابتسام تسكت" و"دنيا باطمة".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»