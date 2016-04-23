بالفيديو ...أسماء لمنور تنصح الفنانات بالابتعاد عن التباهي

نصحت الفنانة المغربية أسماء لمنور الفنانات المغربيات إلى الابتعاد عن الصراعات والتباهي باستخدام الحقائب اليدوية والطائرات والملابس متناسين أن جلهم قادم من الأحياء الشعبية. وأضافت "إتقوا الله في الناس فهناك من لم يجد حتى قوت يومه".

وأضافت أن نجاح الأغنية المغربية وبروزها على مستوى العالم العربي أقل من عدد المشاكل الموجودة" وتجنبت أسماء لمنور ذكر أسماء الفنانات اللاتي أشارت إليهن بالرغم من محاولات المذيعة لكن دون جدوى، وتحدثت أسماء بدبلوماسية رائعة إذ عاتبت الفنانات ونصحتهم بالاهتمام أكثر بفنهن والحفاظ على أخلاقيات المهنة بدل اختلاق المشاكل.وهو الأمر الذي تسعى إليه في حياتها العملية حيث قالت " إذا بحثتم في مشواري ستجدون صفر مشاكل".

يذكر انه بعد هذا اللقاء علق البعض على أن الحديث الدائر كان يخص بالأساس الصراع الدائر بين "ابتسام تسكت" و"دنيا باطمة".

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