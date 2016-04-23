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جورج كلوني: أمل علم الدين حب حياتي

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الجمعة 22-04-2016 22:33

ظهر النجم الأمريكي الشهير جورج كلوني George Clooney على غلاف مجلة Esquire في عدد شهر أيار/ مايو المقبل.

وتحدّث النجم البالغ من العمر 54 عاماً في لقائه مع المجلة عن علاقته بزوجته، مؤكّداً أنها حبّ حياته، وأنه لم يكن يوماً سعيداً في علاقة عاطفية بقدر ما هو سعيد بعلاقته مع زوجته المحامية البريطانية أمل علم الدين ذات الأصول اللبنانية.

وذكر كلوني أنه عند لقاء زوجته للمرة الأولى شعر بالفرح الذي يُصيب المرء حين يجد شخصاً يحبّه، خصوصاً إذا انتظر كلّ حياته ليجده.

وأوضح الممثل أنه أعجب بزوجته على كلّ المستويات الإنسانية والعملية، معرباً عن سعادته بالعثور عليها، بعد انتظار طويل، إذ قال: " في عمر الـ52 وجدت حبّ حياتي، وأنا سعيد جداً".

يُذكر أنّ مجلة المشاهير Hello قدّمت مؤخّراً اعتذارها إلى النجم العالمي جورج كلوني George Clooney على مقابلة "مفبركة" نشرتها، قال الأخير إنها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحّة.

 

مجلة "Hello" تعتذر من جورج كلوني.. ما السبب؟

 

 

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