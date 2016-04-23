وفاة رجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن الرقيب

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن بن محمد الرقيب عن عمر تجاوز الخامسة والتسعين ، وصلي على الفقيد يوم أمس الجمعه في جامع الراجحي بالرياض .

وقد عُرف عن الفقيد رحمه الله بذله ودعمه لكافة الاعمال الخيرية وحبه لمساعدة المحتاجين والفقراء واليتامى والارامل كما كانت له اياد بيضاء في بناء المشروعات التنموية ودعم المناشط والفعاليات والمناسبات التي تحتضنها مدينته شقراء والعديد من الجهات الاهلية والحكومية في كافة المناطق الرياض وله نشاط في مجال المال والاعمال حيث بنى مولاً في الرياض "صحارى مول " الكبير ،وكون شركة الرقيب القابضة مع اخوته عبدالله رحمه الله والشيخ حمد وابنائهما . الرياض التي آلمها الخبر تتقدم بأحر التعازي إلى شقيقة الشيخ حمد بن محمد الرقيب وإلى زوجة الفقيد السيدة نوره بنت فهد البواردي وإلى ابن اخيه محمد بن عبدالله بن محمد الرقيب

والى خالد بن حمد الرقيب وزياد بن حمد الرقيب ومحمد بن حمد الرقيب وعبدالرحمن بن حمد الرقيب. وإلى كافة أسرة الرقيب والبواردي.

ويتقبل العزاء في منزل الفقيد مخرج (12) بحي الملك عبدالله وعلى فاكس (0114779131)

،سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون"