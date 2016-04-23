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عبدالرحمن الثنيان يفوز بجائزة الشيخ حمدان آل مكتوم

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عبدالرحمن الثنيان يفوز بجائزة الشيخ حمدان آل مكتوم عبدالرحمن الثنيان يفوز بجائزة الشيخ حمدان آل مكتوم

    سلم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية جائزة (الطالب المتميز) ضمن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثامنة عشرة للطالب عبدالرحمن بن راشد الثنيان من مدرسة الرياض الثانوية في محافظة الزلفي وذلك في حفل تكريم الفائزين بالجائزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات مؤخرا بحضور عدد من المسؤولين ورجال التعليم والخبراء بدول الخليج وبعض الجامعات العربية والعالمية

كما حضر الحفل وفد من إدارة التعليم بمحافظة الزلفي يتقدمهم مدير الإدارة الأستاذ محمد الطريقي، الذي أعرب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الوطني والتشرف بتمثيل الطلاب السعوديين في المنافسات الإقليمية.

الطالب عبدالرحمن الثنيان عبر عن سعادته الكبيرة بهذه الجائزة التي تضاف لعدد من الجوائز والمراكز المتقدمة على المستوى المحلي وقال : تحققت أمنيتي في الفوز بهذه الجائزة التي تعني لي الشيء الكثير بمستواها الإقليمي ومعاييرها الدقيقة، ولا يسعني هنا الا أن أشكر كل من ساعدني بفكرة أو دعمني بتوجيه من المعلمين والمشرفين وإدارة التعليم وفي مقدمتهم منسق الجائزة عبدالله الطريقي الذي كان متابعاً لي في جميع مراحل هذه المشاركة.

الجدير بالذكر أن عدد الجوائز الخليجية الفائزة في منافسات الجائزة بلغ 26 كان النصيب الأكبر منها للمملكة العربية بعشر جوائز ثم الكويت بسبع فالبحرين بست ثم قطر بثلاث جوائز.

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