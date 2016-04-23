الركبان ل «الرياض»: تفعيل المبادئ العشرة لوضع منهج فاعل لتعليم طب الحشود

أكد عضو هيئة التدريس بكلية الطب واستشاري طب الأسرة بجامعة الملك سعود د. محمد الركبان ل"الرياض"، أهمية التخطيط العلمي للمنهج التعليمي والتدريبي لطب الحشود؛ حيث تناول في ورقته العلمية التي قدمها في ملتقى طب الحشود، الذي نظمه المركز العالمي لطب الحشود في وزارة الصحة مؤخراً، عددا من المحاور والروئ التي يمكن تطبيقها على مختلف البرامج التعليمية.

وأورد "الركبان" في ورقته التي جاءت بعنوان "جوانب رئيسة لتطوير منهج صحة الحشود" المبادئ التي وضعها روبرت هاردن من جامعة دندي باسكتلندا، للأخذ بها عند التخطيط لأي برنامج تدريبي أو خطة دراسية في طب الحشود.

وقد شملت المبادئ، الاحتياجات اللازمة لمخرجات برنامج التدريب، الأهداف والغايات من برنامج التدريب، المحتوى المفترض للبرنامج، تنظيم وترتيب المحتوى، الخطط التعليمية التي يجب تبنيها، طرق التدريس التي يجب استخدامها، تقويم مستوى الطلاب، ربط تفاصيل المنهج، طبيعة البيئة التعليمية الداعمة، كيفية إدارة العملية التعليمية.

وأكدت الورقة أن المبادئ العشرة لتطوير منهج التعليم والتدريب في طب الحشود يجب أن تطبق في ضوء الخبرات والإمكانات المتوفرة والأدلة العلمية، وأن ضمان كفاءة المنهج يتطلب تحديد جهة مسؤولة عن التخطيط له ومراجعته وتطويره ومراقبته، مع ضرورة وضع آليات مناسبة لتقبل وتفعيل الأفكار والاقتراحات الإبداعية.