"الزراعة" توفر 704 آلاف طن أسمدة تغطى احتياجات 27.5% للمحاصيل الصيفية

كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية، توفير 704 آلاف طن أسمدة بمخازن الجمعيات بمحافظات الجمهورية تغطى احتياجات 27.5% للزراعات الصيفية (الذرة– القطن– الأرز– قصب السكر).

وأشار التقرير، إلى توريد 277 ألفًا و55 طن أسمدة منذ بداية الموسم من مصانع الإنتاج السبعة: أبو قير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة، بالإضافة إلى رصيد سابق من أسمدة الموسم الشتوى تبلغ 427 ألفًا و393 طنًا موجودة بالجمعيات الزراعية.

المهندس مجدى عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية الموسم الصيفى الجديد لا توجد أى أزمات، بالإضافة إلى التنسيق الدورى مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير الحصص المتفق عليها من قِبَل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الموسم الصيفى.

وأوضح عبد الله، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" تشكيل غِرَف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا" و"النترات"، لضمان وصولها للمزارعين للحد من التلاعب وتحجيم تجار السوق السوداء، على أن تُبَاع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة لضمان وصولها للمزارع الصغير، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

وأكد عبد الله، أن لجان المتابعة والرقابة على توزيع الأسمدة الصيفية، تعمل بخطة محكمة، بتشكيل لجان فنية بالمحافظات، لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة، وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة وخاصة للمحاصيل الصيفية.

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