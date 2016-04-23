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وزير التموين: توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمعارض "أهلا رمضان"

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وزير التموين: توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمعارض "أهلا رمضان" وزير التموين: توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمعارض "أهلا رمضان"
أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلاً رمضان" المقرر إنشاؤها فى مختلف المحافظات اعتبارًا من منتصف شهر شعبان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأسعار تناسب المواطنين.

وأشار حنفى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إلى صرف سِلَع نقاط الخبز، وهى السِلَع المجانية التى تُصْرَف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، وكذلك صرف السلع التموينية من خلال هذه المعارض.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور خالد حنفى، طَرْح 3 أنواع من وجبات "الإفطار" خلال شهر رمضان، وتكفى الوجبة الواحدة 4 أفراد، بالإضافة إلى وجبة "كوّن وجبتك" المطروحة بمنافذ شركتى الجملة "العامة" و"المصرية"، وكذلك منافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا للشهر الكريم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.


>- وزارة التموين تستعد لشهر رمضان بطرح 3 وجبات جديدة لإفطار الصائمين.. "سمك وكبدة ولحمة برازيلى" بوجبة تكفى 4 أفراد.. والسعر يتراوح من 24 وحتى 30 جنيها..وتحديد سعر قمر الدين بـ23 جنيها والزبيب بـ39 جنيها
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مصر 365

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