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استئناف محادثات السلام اليمنية في الكويت

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استئناف محادثات السلام اليمنية في الكويت استئناف محادثات السلام اليمنية في الكويت

    استؤنفت المحادثات بين وفدي والمتمردين اليمينيين الجمعة في الكويت تحت اشراف الامم المتحدة في محاولة لوقف النزاع في البلاد كما اعلن احد المشاركين.

هذه المحادثات الصعبة التي يجريها ممثلون عن سلطة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين وحلفائهم بدأت الخميس بتاخير ثلاثة ايام.

وبدأ الوفدان اللذان يضم كل منهما سبعة اعضاء محادثاتهما بعد ظهر الجمعة بحضور وسيط الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد كما اوضح المصدر نفسه.

وقد دخل اتفاق لوقف اطلاق النار في البلاد في 11 ابريل لكن الانتهاكات للهدنة مستمرة.

وفيما كان من المقرر انطلاق المباحثات الاثنين، تأخرت في انتظار وصول وفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين قدموا الى الكويت بعد ظهر الخميس.

والخميس التقى وفد المتمردين وسيط الامم المتحدة بعد جلسة مفاوضات اولى واكد ضرورة الالتزام بوقف اطلاق النار بحسب ما اوردت وكالة الانباء التابعة لهم "سبأ".

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