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رئيس شركة مياه القناه يتفقد أعمال الصيانة بأبو دهشان والمنايف

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رئيس شركة مياه القناه يتفقد أعمال الصيانة بأبو دهشان والمنايف رئيس شركة مياه القناه يتفقد أعمال الصيانة بأبو دهشان والمنايف
تفقد اللواء محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناه، لمياه الشرب والصرف الصحى أمس الجمعة محطتى أبو دهشان و المنايف لمياه الشرب لمتابعة مايتم من أعمال صيانة بالمحطتين محطة أبو دهشان بتصرف 4000 متر فى اليوم والمنايف 6000 متر فى اليوم.

وطالب طة المقاول بسرعة تكثيف العمل للانتهاء قبل المواعيد المحددة لمجابهة مطالب الصيف كما طالب بسرعة معالجة تآكل موجود بمحطة المنايف وتغيير جزء من الوصله لتصبح بالكامل 10 بوصه
>رافقه خلال الجوله م . محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه والعميد محمد عبد الهادى وعادل عبد المنعم مديرا الأمن والعلاقات العامه و الإعلام والتوعية ومديرى المناطق والشبكات والمحطات
> وأبدى المواطنون إشادتهم بالإستجابه السريعه وتواجد رئيس الشركه بينهم لمتابعة الصيانة من اجل الوصول لأعلى جوده.

كما تفقد طه الحملة الميكانيكية واستمع الى شرح من المهندس كمال موافى رئيس الحملة عن الإمكانيات الخاصه بالتشغيل والصيانه وبعض الإحتياجات المطلوبة لتواصل الورشة أعمالها فى صيانة السيارات والمعدات ورفع كفاءتها.

وأشار طه إلى أن السيارة الجديدة تعمل لمجابهة السيول وتعمل كبداله عند حدوث عطل فى أي محطة
> وأضاف أنه سيتم تدريب الأطقم لتشغيل السيارة وفق التقنية الجديدة الخاصه بها وأنه تم أيضا رفع كفاءة سيارة مدمجه شفاط نافورى تعمل فى تطهير خطوط الصرف الصحي وانه سيتم توفير كافة المعدات والعدد المطلوبة مطالبا بمزيد من الجهد من اجل صيانة وإصلاح السيارات وتوضح الصور والفيديو جانيا من زيارة الحملة وتفقد السيارات.

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