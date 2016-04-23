إعلان الأسماء النهائية للمرشحين لرئاسة جامعة بنها اليوم

تعلن اللجنة السباعية المشكلة لاختيار رئيس جامعة بنها الجديد الأسماء النهائية للمرشحين المتقدمين لشغل المنصب اليوم السبت، بعد انتهاء اللجنة من تلقى الطعون على المرشحين الأسبوع الماضى.

وتقدم لشغل المنصب، الدكتور عادل حسن العدوى أستاذ جراجة العظام ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ووزير الصحة والسكان السابق والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد أبو سالم، عميد كلية الطب البيطرى والدكتور السيد القاضى عميد كلية هندسة شبرا.

وتضمنت القائمة أيضا الدكتور كرم الشاذلى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بهندسة شبرا والدكتور محمد صلاح، عميد كلية الحاسبات السابق، والدكتور ياقوت السانوسى أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى والدكتور نبيل عشرى إبراهيم رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة شبرا والدكتور سيد أبو السعود سيد، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بهندسة شبرا.

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