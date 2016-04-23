8 إجراءات يجب اتباعها قبل العملية الجراحية.. تعرف عليها

إذا كنت تخضع لعملية جراحية فهناك العديد من الإجراءات التى يجب أن توضع فى الاعتبار لتجنب حدوث أى مضاعفات أثناء العملية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى السياق أوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" الإجراءات التى يجب فعلها قبل الخضوع لعملية جراحية، وتتضمن:
>يجب التأكد من أن الطبيب الذى سيجرى لك العملية مؤهل بشكل كاف وخبرته جيدة، لذا اجمع كل المعلومات عن الطبيب والمستشفى قبل إجراء العملية.
>يمكن مثلا سؤال الطبيب عما إذا كان هناك خيار أسهل من الجراحة.
>
>على من يخضع لعملية جراحية أن يكون قبلها فى أفضل صحة ممكنة، وقد يحتاج اتباع نظام غذائى لتحسين قدرة الرئة، بحيث لا تتدهور الحويصلات الهوائية وتصاب بخلل نتيجة التخدير.
>يجب زيادة تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، لترتد صحتك ويلتئم الجرح بشكل سريع.
>لأن النيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية، وبالتالى يفتقر الجرح للكمية المطلوبة من الأكسجين والتى تحقق الشفاء بشكل أسرع.
>
>يعتقد البعض أن إجراء عملية جراحية فى عطلة نهاية الأسبوع ستكون أقل صعوبة، بينما تكون راحة الأطباء والممرضين الأكثر خبرة غالبا فى نهاية الأسبوع.
>تجنب وضع الماكياج وطلاء الأظافر والاستحمام بصابون مضاد للبكتيريا قبل الجراحة ضرورة.
>اصطحاب الفرد كثيرا من الأشخاص أثناء خضوعه للجراحة أمر غير مستحب والأفضل اصطحاب شخص واحد فقط يثق فيه.
موضوعات متعلقة.. - استغراق العملية الجراحية وقتا طويلا يسبب الإصابة بالجلطات
>
وفى السياق أوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" الإجراءات التى يجب فعلها قبل الخضوع لعملية جراحية، وتتضمن:
>
>1- إجراء الأبحاث اللازمة بنفسك:
>يجب التأكد من أن الطبيب الذى سيجرى لك العملية مؤهل بشكل كاف وخبرته جيدة، لذا اجمع كل المعلومات عن الطبيب والمستشفى قبل إجراء العملية.
2- مناقشة الطبيب عن خيارات أسهل:
>يمكن مثلا سؤال الطبيب عما إذا كان هناك خيار أسهل من الجراحة.
>
>3- يجب أن تكون فى أفضل صحة:
>على من يخضع لعملية جراحية أن يكون قبلها فى أفضل صحة ممكنة، وقد يحتاج اتباع نظام غذائى لتحسين قدرة الرئة، بحيث لا تتدهور الحويصلات الهوائية وتصاب بخلل نتيجة التخدير.
4- تحسين النظام الغذائى:
>يجب زيادة تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، لترتد صحتك ويلتئم الجرح بشكل سريع.
5- التوقف عن التدخين:
>لأن النيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية، وبالتالى يفتقر الجرح للكمية المطلوبة من الأكسجين والتى تحقق الشفاء بشكل أسرع.
>
>6- الجراحة فى عطلة نهاية الأسبوع ليست فكرة جيدة:
>يعتقد البعض أن إجراء عملية جراحية فى عطلة نهاية الأسبوع ستكون أقل صعوبة، بينما تكون راحة الأطباء والممرضين الأكثر خبرة غالبا فى نهاية الأسبوع.
7- تجنب وضع المكياج وطلاء الأظافر:
>تجنب وضع الماكياج وطلاء الأظافر والاستحمام بصابون مضاد للبكتيريا قبل الجراحة ضرورة.
8- لا تصطحب كثيرا من الأشخاص أثناء الجراحة:
>اصطحاب الفرد كثيرا من الأشخاص أثناء خضوعه للجراحة أمر غير مستحب والأفضل اصطحاب شخص واحد فقط يثق فيه.
موضوعات متعلقة.. - استغراق العملية الجراحية وقتا طويلا يسبب الإصابة بالجلطات
>
>