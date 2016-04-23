8 إجراءات يجب اتباعها قبل العملية الجراحية.. تعرف عليها

إذا كنت تخضع لعملية جراحية فهناك العديد من الإجراءات التى يجب أن توضع فى الاعتبار لتجنب حدوث أى مضاعفات أثناء العملية.

وفى السياق أوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" الإجراءات التى يجب فعلها قبل الخضوع لعملية جراحية، وتتضمن:

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>1- إجراء الأبحاث اللازمة بنفسك:

2- مناقشة الطبيب عن خيارات أسهل:



>3- يجب أن تكون فى أفضل صحة:

4- تحسين النظام الغذائى:

5- التوقف عن التدخين:



>6- الجراحة فى عطلة نهاية الأسبوع ليست فكرة جيدة:

7- تجنب وضع المكياج وطلاء الأظافر:

8- لا تصطحب كثيرا من الأشخاص أثناء الجراحة:

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>يجب التأكد من أن الطبيب الذى سيجرى لك العملية مؤهل بشكل كاف وخبرته جيدة، لذا اجمع كل المعلومات عن الطبيب والمستشفى قبل إجراء العملية.>يمكن مثلا سؤال الطبيب عما إذا كان هناك خيار أسهل من الجراحة.>على من يخضع لعملية جراحية أن يكون قبلها فى أفضل صحة ممكنة، وقد يحتاج اتباع نظام غذائى لتحسين قدرة الرئة، بحيث لا تتدهور الحويصلات الهوائية وتصاب بخلل نتيجة التخدير.>يجب زيادة تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، لترتد صحتك ويلتئم الجرح بشكل سريع.>لأن النيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية، وبالتالى يفتقر الجرح للكمية المطلوبة من الأكسجين والتى تحقق الشفاء بشكل أسرع.>يعتقد البعض أن إجراء عملية جراحية فى عطلة نهاية الأسبوع ستكون أقل صعوبة، بينما تكون راحة الأطباء والممرضين الأكثر خبرة غالبا فى نهاية الأسبوع.>تجنب وضع الماكياج وطلاء الأظافر والاستحمام بصابون مضاد للبكتيريا قبل الجراحة ضرورة.>اصطحاب الفرد كثيرا من الأشخاص أثناء خضوعه للجراحة أمر غير مستحب والأفضل اصطحاب شخص واحد فقط يثق فيه.