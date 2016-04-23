إصابة مواطنتين بحادث في عجمان

وقع حادث مروري بليغ على شارع النعيمية بمنطقة الصناعية الجديدة بعجمان بين ثلاث مركبات أسفر عن تضررها وإصابة مواطنتين.

وصرح العقيد علي حميد المسيبي مدير إدارة المرور والدوريات بعجمان أن سائق المركبة المتسببة عربي الجنسية كان يقود مركبته من نوع لكزس بدون انتباه فانحرف بشكل مفاجئ نحو الطريق المعاكس فاصطدم بمركبه أخرى من نوع جي أم سي كانت قادمة في مسارها الصحيح يقودها سائق عربي الجنسية، وبسبب قوة الصدمة انحرفت المركبة الثانية نحو مركبة أخرى من نوع لكزس تقودها سائقة مواطنة كانت في نفس المسار.

ومن جراء الحادث أصيبت السائقة والراكبة بإصابات بسيطة حيث تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان بواسطة الإسعاف الوطني، وتم نقل سائق المركبة المتسببة وسائق المركبة المتضررة الثانية إلى مركز شرطة الحميدية الشامل لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا المسيبي كافة السائقين إلى ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بمسار الطريق، خاصة على الطرق ذات الاتجاهات المعاكسة لتجنب وقوع الحوادث المرورية البليغة، كما دعا إلى ضرورة الانتباه لمفاجآت الطريق لتفادي أخطاء الآخرين التي قد تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.