نصف سكان الدولة مهددون بمرض السكري عام 2030

حذر أطباء في مجال العناية بالجروح مشاركون في الدورة السابعة لمؤتمر أبوظبي السنوي السابع للعناية بالجروح، الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ـ من التزايد السريع لمرض السكري الذي ينتشر بين جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات حيث وصلت نسبتهم حاليا من 25 ـ 30% من السكان، متوقعين أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لخفض هذه المعدلات خلال العقدين المقبلين.

مضاعفات

وأكدوا أن من أهم مضاعفات مرض السكري ما يتعرض له المريض من مضاعفات ومشاكل في القدم تؤدي إلى التهابات وتقرحات عميقة تؤدي بنهاية المطاف إلى البتر إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرا مشددين على أهمية التوعية والتثقيف.

وقال الدكتور عارف الشحي المدير التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية في الكلمة الافتتاحية إن المؤتمر الذي يمنح 13.5 ساعة للتعليم الطبي المستمر معتمدة من هيئة الصحة للمشاركين تميز في استقطاب خبراء من أصحاب التخصصات المتعددة في الرعاية الصحية من مختلف دول العالم.

دراسة

من جانبه عرض الدكتور ياسين حامد استشاري الأمراض الباطنية في مدينة الشيخ خليفة دراسة تناولت مشكلة القدم السكرية وجهود الفريق الطبي بمدينة الشيخ خليفة الطبية في خفض حالات بتر القدم الناجمة عن مرض السكري بنسبة 30% خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن معدل حالات بتر القدم سنويا انخفضت من 150 حالة إلى 50 حالة فقط.

وقالت صفاء المصطفى، الرئيس التنفيذي في قسم التمريض لدى المدينة الطبية إن أبوظبي من بين 4 مدن عالمية مرشحة لاستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي للشفاء من الجروح في أبوظبي والذي سيعقد في 2020، حيث يتم الإعلان عن نتائج هذا الترشيح في سبتمبر المقبل بإيطاليا.

وقالت يوفر المؤتمر فرصة فريدة لمجتمع التخصصات المتداخلة للعناية بالجروح للاجتماع بهدف تبادل المعلومات والتعلم والمشاركة، ويتطرق المؤتمر إلى عرض الابتكارات الحديثة وآخر المستجدات حول الأبحاث المتعلقة بالشفاء من الجروح.

وتحدث المشاركون خلال اليوم الأول للمؤتمر عن أحدث المستجدات حول العناية بالجروح وتقرحات القدمين المتعلقة بمرض السكري والوقاية من تقرحات الفراش وأهم التحديات لتقديم أفضل الممارسات عن العناية بالجروح وتقييم تحليل علاجات العناية بالجروح الطارئة والتقنيات.

وشارك في المؤتمر نحو 500 مشارك بينهم نخبة من استشاريين، وممرضين، ومختصين في العلاج الفيزيائي، وأطباء، وجراحي الأوعية الدموية والجراحة العامة.