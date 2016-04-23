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طقس غائم جزئياً اليوم وتوقع سقوط أمطار غداً

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طقس غائم جزئياً اليوم وتوقع سقوط أمطار غداً طقس غائم جزئياً اليوم وتوقع سقوط أمطار غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تزايد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الغربية غداً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، بينما تظل الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحيانا شمالا فوق البحر، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، ويضطرب أحيانا في العمق كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

ووفقاً للمركز يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا شمالا فوق البحر، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، ويضطرب أحيانا في عمق الإمارات الشمالية، ومتوسط في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية.

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