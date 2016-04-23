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عمر بن زايد وأحمد خليفة السويدي يحضران أفراح السبوسي والمزروعي

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عمر بن زايد وأحمد خليفة السويدي يحضران أفراح السبوسي والمزروعي عمر بن زايد وأحمد خليفة السويدي يحضران أفراح السبوسي والمزروعي

شهد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد علي مبارك السبوسي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة علي حبروت سيف بن سريع المزروعي، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى في منطقة الخبيصي في العين.

كما شهد الاحتفال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من كبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين وحشد من المدعوين من المواطنين وأعيان القبائل والأهل والأصدقاء، وقدمت فرق الفنون الشعبية لوحات فنية تراثية متنوعة احتفالاً بهذه المناسبة.

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