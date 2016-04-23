محمد بن راشد يحضر حفل زفاف محمد المر

حضر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير الدفاع، حفل العشاء الذي أقامه محمد المر، في فندق شيراتون دبي، بمناسبة زفافه على كريمة إحدى الأسر المواطنة.

حضر الحفل سمو الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين. ويبدو بالصورة عيسى بوحميد، وسالم الموسى. كما حضر الحفل جمع غفير من أقارب وأصدقاء العريس. 1986/10/01

جولة

زايد يتفقد مشاريع التشجير

قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، في ختام جولته التفقدية للمشاريع العمرانية والزراعية في المنطقة الغربية بتفقد مشروع التشجير حول مدينة زايد.

كما قام سمو رئيس الدولة بجولة في قرية بينونة ومزارع المواطنين بها واطلع على عينات من إنتاجها من التمور. والتقى بعدد من المواطنين الذين قاموا بتحية سموه بمناسبة زيارته للمنطقة. 1984/07/25

صديقتان جديدتان

الصديقتان العزيزتان روضة غانم المري، وشيماء علي سعيد، صديقتان جديدتان لنادي أطفال «البيان». 1988/03/03

الصديق السفير

الصغير ماجد محمد راشد النعيمي، أرسل والداه صورته للانضمام لأصدقاء نادي أطفال «البيان».

ماجد محبوب من بابا وماما، اللذان يتمنيان له أن يصبح سفيراً عندما يكبر.

أهلاً بك صديقاً عزيزاً. 1984/06/08

الهواء يوقف فوز الأهلي على الشعب

بسبب الهواء الشديد ضاع الفوز على فريق النادي الأهلي في مباراته على ملعبه مع فريق نادي الشعب ضمن دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة.

حيث كان الأهلي هو المتقدم في الشوط الأول 15/‏ 10 وفي الشوط الثاني أيضاً حتى 11/‏10 ولكن أمام سرعة الرياح وعدم تحكم اللاعبين في الكرة اضطر الحكم الأول الروماني ديمتري فاسيلي، إيقافها واستدعى رئيسي الفريقين فوافق رئيس فريق الشعب على إيقاف المباراة.

وأمام استحالة تكملة المباراة اتفق الطرفان على ترك الأمر لاتحاد كرة الطائرة. 1984/12/28

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1984/11/12

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كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

1981/04/24