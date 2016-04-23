بتوجيهات خليفة.. الإمارات تخصــص 4 مليارات دولار دعماً لمصر

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ختام زيارته إلى جمهورية مصر العربية، بتقديم 4 مليارات دولار دعماً لمصر؛ ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.

محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي وعلي الشامسي ومحمد المزروعي خلال شرح عن التجمع

يأتي الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديراً لدورها المحوري في المنطقة.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء، مشيراً سموه إلى أن مصر ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني ودورها الريادي في المنطقة.

محمد بن زايد يصافح كبار الضباط من مستقبليه

مغادرة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة غادر القاهرة أمس، بعد زيارة عمل لجمهورية مصر العربية.وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

وأعرب سموه عن تمنياته لمصر وشعبها كل التوفيق والتقدم والازدهار، مثمناً الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، بما يلبي تطلعات الشعب المصري الشقيق.

علي الشامسي ومحمد المزروعي يتفقدان رسماً تخطيطياً لتجمع محمد بن زايد

زيارة تفقدية

وقام سموه صباح امس يرافقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بجولة تفقدية لـ “ تجمع الشيخ محمد بن زايد “ الذي يربط بين القاهرة الجديدة كإمتداد طبيعي للعاصمة الحالية وبين العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بطول 12 كيلومترا وعرض 6,5 كيلومتر وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 20 ألف فدان.

كمال الوزير يقدم شرحاً عن التجمع

واستمع من المسؤولين لشرح حول أهم المشاريع التي سيتم تتفيذها في التجمع والعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة المقبلة والامكانيات والتجهيزات الحديثة التي تتضمنها.

عبد الله بن زايد يستمع إلى شرح عن التجمع

ويشمل التجمع العديد من الأنشطة والأعمال من بينها حي للمال والأعمال وحي سكني ومدينة علمية ومدينة طبية عالمية وقرية ذكية وأرض للمعارض ومنطقة ترفيهية وخدمية ويتخلل التجمع محور أخضر يتضمن العديد من المطاعم ومناطق التنزه ومسارات للدراجات والمشاة. ويرتبط هذا التجمع بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال جسرين على تقاطع محور “ الشيخ محمد بن زايد “ على الطريق الدائري الإقليمي.

علما الإمارات ومصر في استقبال محمد بن زايد

ومن المخطط وضع حجر الأساس وتدشين المشروع نهاية مايو المقبل كما سيتم الانتهاء من جميع الإنشاءات والطرق والمرافق خلال عامين. ويعمل في المشروع 50 شركة مقاولات وإنشاءات مصرية بإجمالي 50 ألف مهندس وفني وعامل.

كمال الوزير وكبار الضباط خلال الاستقبال

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعلي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

محمد بن زايد مغادراً مصر وفي وداعه عبد الفتاح السيسي

ــ محمد بن زايد يأمر بملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية

ــ مليارا دولار وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري

ــ مصر ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني

ــ الدعم في إطار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين تقديراً للدور المحوري لمصر

ــ سموه يعرب عن تمنياته لمصر وشعبها كل التوفيق والتقدم والازدهار

ــ ثمن جهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة بما يلبي تطلعات الشعب

ــ سموه زار «تجمع الشيخ محمد بن زايد» الذي يربط القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

ــ التجمع يضم حياً للمال والأعمال وحياً سكنياً ومدينة علمية وطبية وقرية ذكية

ــ محور أخضر في التجمع يتضمن مطاعم ومناطق تنزه ومسارات للدراجات

ــ يرتبط بالعاصمة الإدارية بجسرين على تقاطع محور «الشيخ محمد بن زايد»

ــ الانتهاء من جميع الإنشاءات والطرق والمرافق خلال عامين

ــ يعمل في المشروع 50 شركة مقاولات و50 ألف مهندس وفني وعامل