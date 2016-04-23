أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بتوجيهات خليفة.. الإمارات تخصــص 4 مليارات دولار دعماً لمصر

Google+ Print

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ختام زيارته إلى جمهورية العربية، بتقديم 4 مليارات دولار دعماً لمصر؛ ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.

محمد بن زايد وعبد الفتاح وعلي الشامسي ومحمد المزروعي خلال شرح عن التجمع

 

يأتي الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديراً لدورها المحوري في المنطقة.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء، مشيراً سموه إلى أن مصر ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني ودورها الريادي في المنطقة.

محمد بن زايد يصافح كبار الضباط من مستقبليه

 

مغادرة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة غادر القاهرة أمس، بعد زيارة عمل لجمهورية مصر العربية.وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

وأعرب سموه عن تمنياته لمصر وشعبها كل التوفيق والتقدم والازدهار، مثمناً الجهود التي تقوم بها المصرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، بما يلبي تطلعات الشعب المصري الشقيق.

علي الشامسي ومحمد المزروعي يتفقدان رسماً تخطيطياً لتجمع محمد بن زايد

 

زيارة تفقدية

وقام سموه صباح امس يرافقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بجولة تفقدية لـ “ تجمع الشيخ محمد بن زايد “ الذي يربط بين القاهرة الجديدة كإمتداد طبيعي للعاصمة الحالية وبين العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بطول 12 كيلومترا وعرض 6,5 كيلومتر وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 20 ألف فدان.

 

كمال الوزير يقدم شرحاً عن التجمع

 

واستمع من المسؤولين لشرح حول أهم المشاريع التي سيتم تتفيذها في التجمع والعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة المقبلة والامكانيات والتجهيزات الحديثة التي تتضمنها.

عبد الله بن زايد يستمع إلى شرح عن التجمع

 

ويشمل التجمع العديد من الأنشطة والأعمال من بينها حي للمال والأعمال وحي سكني ومدينة علمية ومدينة طبية عالمية وقرية ذكية وأرض للمعارض ومنطقة ترفيهية وخدمية ويتخلل التجمع محور أخضر يتضمن العديد من المطاعم ومناطق التنزه ومسارات للدراجات والمشاة. ويرتبط هذا التجمع بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال جسرين على تقاطع محور “ الشيخ محمد بن زايد “ على الطريق الدائري الإقليمي.

علما الإمارات ومصر في استقبال محمد بن زايد

 

ومن المخطط وضع حجر الأساس وتدشين المشروع نهاية مايو المقبل كما سيتم الانتهاء من جميع الإنشاءات والطرق والمرافق خلال عامين. ويعمل في المشروع 50 شركة مقاولات وإنشاءات مصرية بإجمالي 50 ألف مهندس وفني وعامل.

 

كمال الوزير وكبار الضباط خلال الاستقبال

 

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعلي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

 محمد بن زايد مغادراً مصر وفي وداعه عبد الفتاح السيسي

 

ــ محمد بن زايد يأمر بملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية

ــ مليارا دولار وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري

ــ مصر ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني

 

ــ الدعم في إطار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين تقديراً للدور المحوري لمصر

ــ سموه يعرب عن تمنياته لمصر وشعبها كل التوفيق والتقدم والازدهار

ــ ثمن جهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة بما يلبي تطلعات الشعب

 

ــ سموه زار «تجمع الشيخ محمد بن زايد» الذي يربط القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

ــ التجمع يضم حياً للمال والأعمال وحياً سكنياً ومدينة علمية وطبية وقرية ذكية

ــ محور أخضر في التجمع يتضمن مطاعم ومناطق تنزه ومسارات للدراجات

 

ــ يرتبط بالعاصمة الإدارية بجسرين على تقاطع محور «الشيخ محمد بن زايد»

ــ الانتهاء من جميع الإنشاءات والطرق والمرافق خلال عامين

ــ يعمل في المشروع 50 شركة مقاولات و50 ألف مهندس وفني وعامل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر