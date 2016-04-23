حازم إمام يكشف مكالمة مرتضى بعد تولي ماكليش.. نجاح ميدو وأبرز نجوم الدوري

هل تواصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع حازم إمام عقب رحيله من منصبه كمدير للكرة من الفريق؟ رمز الزمالك يُجيب.

حازم إمام تولي منصب مدير الكرة في الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" قبل أن يرحلا سويا ويتعاقد الزمالك مع أليكس ماكليش.

وقال حازم إمام: "عقب تولي ماكليش قيادة الزمالك تحدث معي مرتضى منصور".

وأوضح خلال ظهوره في برنامج (واحد من الناس) على قناة الحياة "أراد مني العمل في الجهاز الفني مع ماكليش. ولكنني اعتذرت عن ذلك".

وعن سبب الاعتذار، قال حازم إمام: "رحلت قبلها بأقل من أسبوعين فلماذا أعود الآن. ما الذي تغيير لكني أعود. ولذلك اعتذرت".

فترة ميدو

وعن فترة عمله مع ميدو في جهاز الزمالك، أكمل حازم إمام حديثه قائلا: "ميدو لم يقصر نهائيا مع الزمالك".

وتابع "عمل بشكل جيدا جدا وكان دائما ما يحافظ على تركيزه. ولعبنا 7 مباريات فقط".

الأبرز في الدوري

وأجاب حازم إمام عن سؤال (من أبرز نجوم الدوري المصري في الموسم الحالي؟) قائلا: "من الزمالك يوجد أيمن حفني ومصطفى فتحي، وكذلك محمد إبراهيم سيكون جيد جدا".

وأضاف "رمضان صبحي من الأهلي يؤدي بشكل رائع جدا جدا وكنت استغرب لماذا لا يلعب في فترة جاريدو. كذلك أحمد حجازي وعبد الله السعيد".

وأتم "ومن مصر للمقاصة يوجد عمرو بركات وميدو جابر أيضا. على ما أعتقد هؤلاء هم الأبرز في مصر".

شاهد فيديو حديث حازم إمام عن مرتضى وميدو

حازم يتحدث عن الأفضل في مصر

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