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مصطفى مدبولى: وحدات الإسكان الاجتماعى مدعومة بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية

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مصطفى مدبولى: وحدات الإسكان الاجتماعى مدعومة بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية مصطفى مدبولى: وحدات الإسكان الاجتماعى مدعومة بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، تبلغ مساحة الوحدة منها 90 مترًا بقيمة 154 ألف جنيه، موضحًا أن الوحدات السكنية بالمشروع مدعومة بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف مدبولى، خلال جولة تفقدية بوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج "ممكن" على فضائية "سى بى سى" أنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس والغرامة وسحب الوحدة السكنية من أى شخص يدلس فى البيانات التى يقدمها ويثبت عدم صحتها فى التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعى، وكذلك حظر بيع الوحدت، وحظر الشهر العقارى عليه تحرير أى توكيلات أو أى عملية تجارية تتم لهذه الوحدات إلا بعد 7 سنوات.


>- وزارة الإسكان: لم نتلق شكوى منذ عامين تدل على فساد توزيع الوحدات السكنية
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