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بالصور.. توقف حركة قطارات قبلى لتعطل قطار فى محطة الفشن ببنى سويف

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توقفت حركة القطارات المتجة إلى القاهرة، منذ قليل بسبب عُطل مفاجىء فى القطار رقم 81 والقادم من الأقصر فى اتجاه القاهرة بمزلقان الفشن جنوب بني سويف.

وتلقى مركز شرطة الفشن اخطاراً من محطة سكك حديد الفشن يفيد بتعطل القطار رقم 81 والقادم من الأقصر والمتجة الى القاهرة ، مما أدى الى إغلاق مزلقان كوبرى الفشن .

وعلى الفور انتقل المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن إلى محطة القطار ، حيث تم تامين القطار ، وتحويل حركة السير للسيارات إلى كوبرى الفشن الجديد.

من ناحية أخرى أكد مصدر بسكك حديد بنى سويف إنة تجرى الآن محاولات إصلاح القطار وتحركة من مكانة ، أو جره الى إحدى خطوط التخزين.

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