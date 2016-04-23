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"الإسكان" تنهى مرحلة التقييم العقارى لمنازل مثلث ماسبيرو استعدادا لإزالتها

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"الإسكان" تنهى مرحلة التقييم العقارى لمنازل مثلث ماسبيرو استعدادا لإزالتها "الإسكان" تنهى مرحلة التقييم العقارى لمنازل مثلث ماسبيرو استعدادا لإزالتها
أعلن الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، انتهاء أعمال لجنة التقييمات الخاصة بمشروع مثلث ماسبيرو، بعد أن انتهت من تقييم جميع العقارات بالمشروع المملوكة للأهالى.

وأضاف درويش، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر البدء فى مرحلة المفاوضات مع الأهالى والملاك اعتبارًا من بداية مايو المقبل لإخلاء العقارات استعدادًا لإزالتها.

وأشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إلى أنه من المتوقع أن تستغرق فترة المفاوضات مع الأهالى والملاك مدة لا تقل عن 3 أشهر، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع وإزالة كل العقارات قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح أن التحديات التى تواجه فى تنفيذ المشروع تتطلب تشكيل الملاك اتحاد يضمهم، ولن تستطيع الحكومة البدء فى تنفيذ أى خطوات إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان.


>- "أزمة ثقة" بين أهالى مثلث ماسبيرو والحكومة.. عقارات الخطورة الداهمة تفجر أزمة بين الطرفين.. والأهالى: الدولة خلفت وعودها معنا.. ومحافظة القاهرة: إزالة العقارات الخطرة حفاظا على أرواح السكان
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مصر 365

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