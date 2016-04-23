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حازم إمام يعلن لأول مرة.. متى يدخل سباق رئاسة الزمالك

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حازم إمام يعلن لأول مرة.. متى يدخل سباق رئاسة الزمالك حازم إمام يعلن لأول مرة.. متى يدخل سباق رئاسة الزمالك

كشف حازم إمام رمز نادي الزمالك لأول مرة موعد دخوله في سباق رئاسة نادي الزمالك.

دائما ما يتحدث جمهور نادي الزمالك عن (متى يكون حازم إمام رئيسا للنادي؟) ولأول مرة يُجيب مدير الكرة السابق بالنادي.

وقال حازم إمام عن موعد دخوله سباق رئاسة الزمالك: "الدورة بعد القادمة من الانتخابات".

وأوضح خلال ظهوره في برنامج (واحد من الناس) على قناة الحياة "في هذا الوقت لست متفرغا لأكون رئيسا للنادي. ولابد من الرئيس أن يكون على معرفة بكل ما يدار وأن يكون متفرغا لذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "أسافر كثيرا وأعمل في أكثر من مكان في ذلك الوقت".

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