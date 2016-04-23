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جمال الغندور يكشف: عدد كبير من الحكام طلب عدم إدارة مباريات لفريق محدد

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جمال الغندور يكشف: عدد كبير من الحكام طلب عدم إدارة مباريات لفريق محدد جمال الغندور يكشف: عدد كبير من الحكام طلب عدم إدارة مباريات لفريق محدد

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري عن طلب عدد من الحكام عدم إدارة مباريات لفريق محدد بالدوري المصري.

احتجاجات وأزمات دائما ما تشهدها مباريات الدوري المصري ضد الحكام.

وتحدث جمال الغندور عن ما يحدث في المباريات ضد الحكام قائلا: "ما يحدث الآن تخطى الحد. الأمور أصبحت زادة بشده عن الحد. الهجوم أصبح ليس له علاقة بالفنيات والأخطاء في المباراة بل وصل للسب والتهديد".

وأضاف في ظهوره عبر قناة الحياة 2 "عدد كبير من الحكام طلبوا عدم إدارة مباريات لفريق محدد في الدوري نظرا للهجوم".

وأكمل حديثه قائلا: "جلست مع الحكام واحتويت الأزمة وأخبرتهم برفض ذلك لأنهم غير مسموح به".

وتابع "ولكننا اتجهنا لاتحاد الكرة وننتظر رد فعلهم الآن".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 23 مباراة ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

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