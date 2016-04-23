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برج الجدى حظك اليوم السبت 23 أبريل

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برج الجدى حظك اليوم السبت 23 أبريل برج الجدى حظك اليوم السبت 23 أبريل

برج الجدى على الصعيد المهنى..


>اصرارك على تنفيذ ما يدور برأسك ربما سيقودك فى لقريب العاجل إلى أزمة مع مديرك فى العمل، خصوصاً أنه لا يحبذ هذه الطريقة فى التعامل وأنت مُصر على ذلك، فحاول أن تتخلص من العناد

برج الجدى على الصعيد العاطفى..


>الأزمة فى علاقتكما ليست فى طريقة التعامل، ولكن لأن كل طرف يسعى إلى تنفيذ وجهة نظره وهو ما ينتج عنه أزمة، لذا يفضل أن تستمع إليه وتحاول تجاوز هذه المشاكل البسيطة.

على الصعيد الصحى..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما أنت عليه الآن، كذلك يفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع أن هناك الكثير من التطورات فى العمل وكذلك على مستوى الأسرة، فيفضل أن تنتبه إلى كل هذه الأمور من حولك، واحرص على تفادى أى أزمات طارئة.

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مصر 365

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