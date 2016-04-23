برج السرطان حظك اليوم السبت 23\4\2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>ترقية جديدة تنتظرك فى عملك اليوم نتيجة ما بذلته من مجهود الفترة الماضية، بعض زملاؤك أزعجهم المجهود الذى كنت تبذله الفترة الماضية لتأثيره بالسلب عليهم، لا تستمتع إلى أقاويل أحد وانتبه جيدًا إلى عملك، فالفرصة قد لا تأتِ سوى مرة واحدة.>صحتك الآن متأثرة بشكل كبير بالطقس السئ، الطقس الحار قد سبب لك الفترة الماضية آلالام فى العظام ما جعلك تشعر بعدم الرغبة فى فعل شئ، اليوم مناسب للنهوض من السرير وممارسة حياتك بشكل طبيعى بعيدًا عن الاستسلام لنزلات البرد التى باتت تلاحقك، التقليل من تناول العقاقير سيجعل صحتك فى تحسن مستمر.>كثرة الشك فى شريكك سبب له الضيق وبات يشعره بأنه محاصرًا من كافة الاتجاهات، الشك الزائد قد يجعل العلاقة تفشل قريبًا، فالثقة المتبادلة بينك وبين شريكك هى أقصر الطرق وأسهلها لبناء علاقة ناجحة، لا تحاول تبادل الاتهامات بينك وبين شريكك وإلقاء أسباب الأزمات عليه دائمًا.>الجلوس مع أفراد أسرتك وعائلتك سيكون له أثر إيجابى كبير عليك، حاول الدخول فى دوائر اجتماعية جديدة هذه الفترة، فأنت بحاجة هذه الأيام لبناء علاقات اجتماعية سليمة وجديدة، وضعك المالى فى تحسن هذه الأيام، لذا حاول أن تحافظ على المستوى المادى الحالى ولا تصرف بسخاء على أشياء لا طائل من ورائها.