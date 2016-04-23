برج الميزان حظك اليوم السبت 23\4\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>إذا وجدت الكثير من العقبات تقف أمامك فى العمل فلا تيأس، وتذكر دوماً أن لكل مشكلة حل، كل ما تحتاج إليه أن تفكر بهدوء وروية حتى تعرف ماذا تفعل بالتحديد، العصبية تجعل أصحابها غير قادرين على حل المشاكل بل تجعلهم يرون فى كل حل مشكلة. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>أحياناً يغلق الله النوافذ فى وجهك لسبب ما، قد لا تراه حالياً لكنك ستراه فيما بعد، لا تحزن لإنهاء علاقة كانت تستنفذك، وكنت تعطى فيها بلا أى مقابل، فأى علاقة فى الوجود هى أخذ وعطاء، وإلا تصبح علاقة غير سوية. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>صحتك يجب أن تكون من أهم أولوياتك، فلا شىء سيفيدك إن أهملت بها، تحتاج إذاً لوضع نظام غذائى صحى، والالتزام به حرفياً، والابتعاد عن الوجبات الغذائية السريعة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>إن شعرت أنك غير قادر على التحدث أمام جمهور كبير، فهذا لا يعنى أنك غير فاقد لثقتك بنفسك، بل يجب أن تعلم أن الكثيرون يرهبون التحدث على الملأ، وكل شىء بالتدريب، يتحسن.

شبكةعيونالإخبارية

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