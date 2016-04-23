برج الثور حظك اليوم السبت 23\4\2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

>بعض المشاكل فى عملك جعلتك تفكر فى تركه وتبحث عن فرصة عمل جديدة، لا تجعل بعض الكلمات من زملاؤك تثنيك عن بذل مجهود فى عملك أو تجعلك تترك العمل دون أسباب جادة، إلقاء كل ما يواجههك من عقبات وراء ظهرك سيجعلك شخصًا ناجحًا فى عملك. برج الثور على الصعيد الصحى:

>احترس من ممارسة بعض الرياضات التى تتطلب حمل أشياء ثقيلة، فهذه الأشياء ستؤثر على ظهرك وفقرات رقبتك، لذا إذا كنت ترغب فى ممارسة الرياضات المختلفة فعليك ممارسة رياضات خفيفة، صحتك الآن جيدة بعد المرور بوعكة صحية كبيرة الفترة الماضية، حافظ عليها. برج الثور على الصعيد العاطفى:

>الأجواء مناسبة للذهاب مع شريكك فى رحلة نيلية والقضاء وقتًا طويلا معه، اصطحاب هدية له بشكل مفاجئ سيكون له أثر كبير فى إزالة كل الآلام والمشاكل التى مررتوا بها الفترة الماضية، حاول أن تبعتد عن اختلاق المشكلات مع شريكك، التعامل بهدوء سيكون أفضل فى الفترة الحالية. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>أنت على وشك الدخول فى مشروع جديد بمبلغ من المال لا تخاطر فى الدخول إلى هذا المشروع دون تحديد نسبة نجاحه، لا تغامر مع من تشترك معه فى هذا المشروع، فإما أن يكون صديقًا موثوقًا منه أو من الأفضل عدم الدخول فى هذا المشروع، كن على حذر بشأن أموالك.

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شبكةعيونالإخبارية

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