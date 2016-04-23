برج العقرب حظك اليوم السبت 23\4\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لأن الحياة فترات، فإن كنت بلا عمل اليوم، ويومك به الكثير من الفراغ، فعليك أن تملأه بما يفيدك وتستغله أحسن استغلال، حتى عندما تأتى إليك فرصة جيدة تقتنصها، لذلك فى الوقت الحالى عليك تحسين مهاراتك وقدراتك ومعرفة الكثير عن مجال العمل الذى تريد التميز فيه.>بعض المواقف قد لا نستطيع أن نسامح فيها، ولكن مواقف أخرى تستدعى المسامحة وعدم التوقف عندها، وشريك حياتك إن كان له الكثير من الرصيد لديك، ومن المواقف الجيدة، عليك إذاً أن تسامحه حتى تتحرر أنت.>عليك أن تبحث عن أصدقاء يساعدونك ويشجعونك على الالتزام بممارسة الرياضة، فإن مارستها بمفردك، ستجد نفسك قد فقدت حماسك فى وقت قصير.>الانطوائية قد تجعلك تخسر الكثير، وكل شىء يحتاج إلى تدريب وممارسة، ليس مطلوباً منك أن تكون اجتماعياً، ولكن عليك أن تحاول الاندماج فى المجتمع أكثر من ذلك، حتى تستفاد من خبرات الآخرين وتجاربهم