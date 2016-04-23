برج العقرب حظك اليوم السبت 23\4\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:
>لأن الحياة فترات، فإن كنت بلا عمل اليوم، ويومك به الكثير من الفراغ، فعليك أن تملأه بما يفيدك وتستغله أحسن استغلال، حتى عندما تأتى إليك فرصة جيدة تقتنصها، لذلك فى الوقت الحالى عليك تحسين مهاراتك وقدراتك ومعرفة الكثير عن مجال العمل الذى تريد التميز فيه.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>بعض المواقف قد لا نستطيع أن نسامح فيها، ولكن مواقف أخرى تستدعى المسامحة وعدم التوقف عندها، وشريك حياتك إن كان له الكثير من الرصيد لديك، ومن المواقف الجيدة، عليك إذاً أن تسامحه حتى تتحرر أنت.
برج العقرب على الصعيد الصحى:
>عليك أن تبحث عن أصدقاء يساعدونك ويشجعونك على الالتزام بممارسة الرياضة، فإن مارستها بمفردك، ستجد نفسك قد فقدت حماسك فى وقت قصير.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>الانطوائية قد تجعلك تخسر الكثير، وكل شىء يحتاج إلى تدريب وممارسة، ليس مطلوباً منك أن تكون اجتماعياً، ولكن عليك أن تحاول الاندماج فى المجتمع أكثر من ذلك، حتى تستفاد من خبرات الآخرين وتجاربهم