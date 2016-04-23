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برج القوس حظك اليوم 23 أبريل 2016

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برج القوس حظك اليوم 23 أبريل 2016 برج القوس حظك اليوم 23 أبريل 2016

برج القوس على الصعيد المهنى ..


>يتوقع أن تمر الفترة المقبلة بكثير من التغيرات على مستوى العمل، كما أن هناك فرصة لكى تحقق ما تريد خصوصاً أن الفترة الماضية مررت ببعض الظروف السيئة التى منعت دون تحقيق ما تريد، لذلك عليك أن تستغل الفرصة الآن.

برج القوس على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً إلى حد كبير، فأنت قادر على أن تجعلها على أفضل ما يرام، استمع إلى النصائح التى مررت بها مؤخراً، ولا تجعل الأمور تتعقد فيما بينكما.

على الصعيد الصحى..


>يتوقع أن تكون هناك أزمة صحية طارئة، ولكنك ستتعامل معها بشكل صحيح، كما أنه من الضرورى من الآن أن تحصل على قسط كافِ من النوم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن هناك تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى العائلة والأصدقاء، وكذلك العمل، فمن الأفضل أن تهتم بصحتك قدر الإمكان.

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مصر 365

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