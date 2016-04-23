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برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أبريل

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برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أبريل برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أبريل

برج الحمل على الصعيد المهنى ..


>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات الطارئة، كما أن مديرك فى العمل سيجعلك تشعر ببعض الضغوط، بسبب وشاية من أحد الزملاء، كما أنك ستشعر ببعض الأزمات المتتالية التى يفضل أن تنتهى سريعاً

برج الحمل على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب غير مستقرة،خصوصاً أنك فى الفترة الماضية انشغلت عنه كثيراً، لذا يجب أن تهتم به أكثر من ذلك ولا تدع الوقت يمر دون أن تعيد صياغة علاقتكما من جديد حتى لا تندم على ذلك فيما بعد.

على الصعيد الصحى..


>أوضاعك الصحية جيدة جداً ولكن عليك أن تحصل على قسط كافِ من الراحة، وكذلك يفضل أن تحصل على إجازة طويلة تعوضك أكثر عما قدمته فى الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع أن هناك بعض الأزمات الطارئة التى ستمر بها، ولكنك ستكون أكثر وعياً وتتفادى أخطاء الماضى بذكاء.

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مصر 365

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