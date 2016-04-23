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حظك اليوم برج الدلو السبت 23/4/2016

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حظك اليوم برج الدلو السبت 23/4/2016 حظك اليوم برج الدلو السبت 23/4/2016

على الصعيد المهني:


>لا تستسلم للاحساس باليأس من أى تغيير فى مجال العمل وحاول قدر الامكان ألا تتخذ أى قرارات مصيرية هذه الأيام بشأن عملك الحالى قد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل وتؤثر على حياتك المهنية بالسلب.

على الصعيد العاطفى:


>تشعر بالهدوء والراحة اليوم على الصعيد العاطفى يوم سعيد تحاولوا فيه أن تتغلبوا على الضغوطات الخارجية وتستمتعوا قليلًا بالحب. عليك أن تهتم قليلًا بأمورك العائلية فإهمالك لها بشكل كبير قد يأتى بالكثير من المشاكل.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>احذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك أو بسبب نصائح أشخاص غير مختصين، قد تعانى من ظهور بعض حبوب الوجه المزعجة هذه الأيام بسبب التقلبات الجويه لا تهمل الأمر وقم باستشارة طبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>تدخل فى دوامة كبيرة بين الالتزامات العملية والعاطفية حاول أن توازن أمورك حتى لا يطغى أحدهم على الآخر. احذر من بعض المحيطين الذين تتخذهم كأصدقاء مقربين وبداخلهم يوجد الكثير من الكره والحقد.
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مصر 365

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