حظك اليوم برج الدلو السبت 23/4/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>لا تستسلم للاحساس باليأس من أى تغيير فى مجال العمل وحاول قدر الامكان ألا تتخذ أى قرارات مصيرية هذه الأيام بشأن عملك الحالى قد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل وتؤثر على حياتك المهنية بالسلب.>تشعر بالهدوء والراحة اليوم على الصعيد العاطفى يوم سعيد تحاولوا فيه أن تتغلبوا على الضغوطات الخارجية وتستمتعوا قليلًا بالحب. عليك أن تهتم قليلًا بأمورك العائلية فإهمالك لها بشكل كبير قد يأتى بالكثير من المشاكل.>احذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك أو بسبب نصائح أشخاص غير مختصين، قد تعانى من ظهور بعض حبوب الوجه المزعجة هذه الأيام بسبب التقلبات الجويه لا تهمل الأمر وقم باستشارة طبيب.>تدخل فى دوامة كبيرة بين الالتزامات العملية والعاطفية حاول أن توازن أمورك حتى لا يطغى أحدهم على الآخر. احذر من بعض المحيطين الذين تتخذهم كأصدقاء مقربين وبداخلهم يوجد الكثير من الكره والحقد.