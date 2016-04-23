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برج الأسد حظك اليوم السبت 23\4\2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 23\4\2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 23\4\2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>بعض الأزمات التى كنت تمر بها الفترة الماضية فى عملك ستزداد وتيرتها بشكل ملحوظ، إذا كنت ترغب فى إنهاء المشاكل الموجودة حاليًا فى عملك فعليك التغيير من نفسك فى بادئ الأمر، اعتزازك وفخرك بنفسك أصبح يؤرقكك كثيرًا ويسبب لك العديد من المشاكل فى عملك، حاول أن تستمع إلى رؤسائك فى العمل.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>صحتك الآن جيدة نتيجة فترة الراحة التى أخذتها الأسبوع الماضى، قد يكون اليوم مناسبًا لممارسة الجرى لفترة قليلة لتحسن صحتك، معاناتك من مشكلة التنفس ستنتهى بعد فترة قليلة، فممارسة الرياضة قادرة أن تمحو غالبية المشاكل الصحية التى تعانى منها.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>علاقتك بشريكك ليست جيدة، كنت تظن أن شريكك لا ينتبه إلى تصرفاتك التى تسبب له الضيق معظم الوقت، لذلك من الأفضل أن تصارحه بكل الأخطاء التى ارتكبتها طيلة الفترة الماضية، كى لا يتفاجأ بها، كن حذرًا ولا تؤذى من حولك، ثقتك بنفسك جيدة لكن ازديادها مع الوقت بات يشكل لك أزمات.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة إليك، كنت قد تلقيت نصائح من مدربى رياضات مختلفة بممارسة الرياضة بشكل دورى، اشتراكك فى أحد الأندية الرياضية سينعكس على حالتك النفسية كثيرًا، حاول أن تدخل فى علاقات اجتماعية جديدة فربما يتغير الأمر بعض الشئ.

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مصر 365

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