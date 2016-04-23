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حظك اليوم برج العذراء السبت 23/4/2016

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حظك اليوم برج العذراء السبت 23/4/2016 حظك اليوم برج العذراء السبت 23/4/2016

على الصعيد المهني:


>قد تأتى لك فرصة عمل جديدة وتتسبب فى نقلة كبيرة فى حياتك بشكل عام ولكن قد تضطر أن تغير مكان إقامتك بسبب ذلك، لا تتردد فى التغيير ولا تخشى منه تحلى بروح المجازفة.

على الصعيد العاطفى:


>لا تدخل فى علاقات عاطفية غير مناسبة لك فى التفكير حتى لا تندم مستقبلًا حكم عقلك كثيرًا هذه الأيام قبل أخذ أى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى فقد تنجرف فى علاقات تتسبب لك فى الكثير من الأذى.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>مشاعرك الهشه تؤثر على صحتك بالسلب وتجعلك تشعر بمشاكل صحية مفاجئة ولكنها ليست خطيرة. لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى فقد يكون الحل عنده لتلك المشاكل والادوية ليست ذات قيمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تبدو هادئ هذا اليوم رغم كل الضغوطات المحيطة بك، حاول أن تستمتع بهذا الهدوء ولا تفكر ما سيحدث بعد ذلك. استمع لصوت عقلك فقط على الصعيد العاطفى هذه الأيام فأنت بحاجة للحكمة والتفكير المنطقى.

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مصر 365

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